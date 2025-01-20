Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу по приему самолетов

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. За это время три самолета, летевшие в Казань и Нижнекамска, совершили посадку в других аэродромах.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Коренянко.

Утром 20 января из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в аэропорту Казани. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что в Казани была предпринята попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия. Что это за предприятия, не уточнили. Власти заверили, что вражеские дроны были обезврежены, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Минобороны РФ также подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.