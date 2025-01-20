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В Минобороны сообщили о более 30 сбитых над Россией дронах за ночь

Минобороны: средства ПВО ночью сбили 31 украинский беспилотник над регионами РФ
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РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, 14 беспилотников сбили над территорией Брянской области, шесть — в Калужской области, по три над территориями Белгородской и Курской областей, по два — в Рязанской и Орловской областях и один — над республикой Татарстан.

Из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в международном аэропорту Казани — представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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