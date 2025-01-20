Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти сообщили о работах по ликвидации последствий атаки дрона в Казани

В Казани экстренные службы начали ликвидировать последствия удара беспилотника
close
Shutterstock

Экстренные службы начали ликвидировать последствия атаки беспилотных летательных аппаратов в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона Рустама Минниханова.

Отмечается, что в настоящее время в городе все предприятия работают в штатном режиме. Все дроны обезврежены, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Утром 20 января из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в аэропорту Казани. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что в Казани была предпринята попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия. Что это за предприятия, не уточнили.

Минобороны РФ также подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном. Впоследствии казанский аэропорт возобновил прием самолетов.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами