Власти сообщили о работах по ликвидации последствий атаки дрона в Казани

Экстренные службы начали ликвидировать последствия атаки беспилотных летательных аппаратов в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона Рустама Минниханова.

Отмечается, что в настоящее время в городе все предприятия работают в штатном режиме. Все дроны обезврежены, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Утром 20 января из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в аэропорту Казани. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что в Казани была предпринята попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия. Что это за предприятия, не уточнили.

Минобороны РФ также подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном. Впоследствии казанский аэропорт возобновил прием самолетов.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.