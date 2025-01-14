В Туле отремонтируют здание сгоревшего военного госпиталя

Здание военного госпиталя в Туле, в котором 13 января произошел пожар, законсервируют, чтобы в дальнейшем провести капитальный ремонт и реставрацию. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что остеклением окон, частичной покраской фасада и временным закрытием кровли займутся после того, как сотрудники МЧС завершат свои работы.

Миляев добавил, что представители Минобороны России, которое является собственником здания, уже обсудили план дальнейших работ.

Пожар в военном госпитале в центре Тулы произошел днем 13 января. В здании частично обрушилась кровля.

В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении.

Данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военные, проходящие срочную службу. Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах. Позднее стало известно, что локализовали возгорание в госпитале.

Ранее стали известны подробности о пожаре в военном госпитале в центре Тулы.