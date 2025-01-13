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Жители сообщили о пожаре в военном госпитале в Туле

В Туле произошел пожар в военном госпитале

В Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице. Об этом сообщил Telegram-канал «Тула. Происшествия».

Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что огонь охватил верхний этаж здания. Из окон госпиталя идет густой черный дым.

По данным Telegram-канала «Тула Жесть», пожарные уже прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации пожара. В настоящее время тушение огня продолжается.

По информации Telegram-канала Baza, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четыре человека. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне Химок.

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