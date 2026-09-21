Зумеры выходят на рынок труда. Спасайся кто может?

Знаю, что само слово «зумеры» уже порядком всем надоело. Такое впечатление, что никакое другое поколение мы не рассматриваем так пристально и придирчиво, как эту молодежь. Кажется, мы знаем о них все. Как они одеваются, как проводят свободное время, как относятся к спорту, сексу, здоровью, хобби, коллегам и родителям.

Вот уже несколько лет как мы дружно умиляемся или удивляемся их равнодушию к карьерным успехам и умению расставлять жизненные приоритеты: на первом месте я, мой физический и психологический комфорт — и потом уже все остальное. Временами зумеры даже вызывают у более старших поколений легкую зависть — когда внезапно решают по дороге на работу, что устали, и посылают всех куда подальше, или когда на собеседованиях требуют высоких зарплат, не имея даже необходимой начальной квалификации и опыта. Пока 35-летние миллениалы бегали к психологам в попытках научиться говорить «нет», выстраивать границы или прислушиваться к своему внутреннему ребенку, зумеры ни о чем таком не думали: все эти программы были в них уже предустановлены и только ждали момента, чтобы проявить себя во всей красе.

И вот этот день настал: 20-летние массово выходят на рынок труда — не в виде подработок во время учебы, а уже на постоянку. И у нас с вами наконец-то появляется возможность оценить все достоинства и недостатки их философии победившего эгоизма.

Да, я буду сейчас делиться некоторыми наблюдениями и делать обобщения. При этом я прекрасно понимаю, что люди, независимо от принадлежности к тому или иному поколению, разные и что среди представителей «зетов» есть и совершенно другие юноши и девушки. И что у каждого найдется дочь подруги или племянник, который отлично разбирается в своей области знаний и уже заработал себе на квартиру. С этим я спорить, конечно, не буду, потому что, скорее всего, это редкое исключение из правил.

Мой личный опыт показывает, что зумеры отлично справляются с так называемыми «сервисными» профессиями. Из них выходят неплохие официанты, бариста, хостес, курьеры, приемщики в ПВЗ, администраторы салонов красоты и фитнес-клубов. Они, как правило, отлично выглядят, прекрасно пахнут, хорошо одеваются и вполне справляются с профессиями, где нужно действовать четко по алгоритму, не выходя за рамки рабочего функционала. Они вежливы, но никогда не понимают шуток и не умеют шутить в ответ, очень редко и с трудом поддерживают беседу. Мне кажется, у этого поколения вообще очень плохо обстоят дела с чувством юмора, а что такое самоирония и зачем она нужна человеку, они понятия не имеют. Они обязательно пожелают тебе хорошего вечера в любое время суток, но обсудить с ними, например, даже погоду — это уже проблема. Видела подходящих по возрасту девушек в аптеках: все названия лекарств и их функционал смотрят в компьютере, советов и рекомендаций не дают, потому что не знают и не хотят знать. В целом, нет никакого смысла задавать им какие-то вопросы: все то же самое можно изучить самостоятельно.

Не знаю, заменят ли в самое ближайшее время роботы представителей всех этих профессий и куда тогда денутся уже повзрослевшие к тому времени зумеры. Наверное, уедут в Азию, чтобы, цитирую: «Жить там, ни о чем не думать и ходить на море». Мол, работы нет, язык не знаем и не учим, но что-нибудь придумаем. Уверенность в себе, кстати, даже ни на чем не основанная, — это прекрасное качество, дорогого стоит!

Вот, например, была недавно на «квартирнике» одного молодежного театра. На сцене сидели сразу восемь зумеров, называющих себя актерами, и по ролям читали Довлатова. В этот вечер я поняла, что люди, выросшие с телефонами в руках, не читавшие книг и лишенные какого бы то ни было культурного бэкграунда, никак не могут заниматься творческими профессиями. Ну то есть могут, наверное, если их как следует погоняет и потренирует более старший товарищ — например, режиссер. Но для этого придется слегка снизить взлетевшую в небо самооценку и немного попотеть. А это уже, так сказать, в зумерской картине мира не предусмотрено. Поэтому мы просто выходим на сцену — ведь мы белозубые стройные красавцы, берем текст и бодро, усиленно интонируя, начинаем читать его с листа. Вместо «ничьЯ» читаем «нИчья», вместо «грУда» — «грудА,» вместо «кАмня» — «камнЯ» и далее по списку. Нам незнакомы слова «поселение» (что же это такое, в самом деле?) или «инкрустированный», мы перебиваем друг друга и вступаем невпопад, потому что вышли на сцену, ни разу не репетируя и не читая текст. А самое прекрасное — любую свободную минут мы пытаемся провести в телефонах, грызем ногти, шепчемся — в общем, ведем себя так, как даже школьники во время концертов самодеятельности себя не ведут. Смех публики, исправления вслух и крики «Позор!» молодых актеров нисколько не смущают. И если любой их взрослый коллега давно бы уже провалился от стыда сквозь сцену, то они даже не краснеют — ну а что такого, ерунда же. Да и билеты недорогие, никто обратно не потребует, так что все ок.

Молодые учителя тоже в целом меньше переживают о результатах своей деятельности. Один такой начинающий недавно едва не предложил детям «облОжить» свои учебники — то есть обернуть, и нисколько не смутился, когда его поправила старшая коллега — подумаешь, мелочи жизни.

Если вы думаете, что во мне говорит зависть, — нет, не говорит. Это изумление из серии: «А что, так можно было?» Получается, можно. Не выйти на работу, потому что не в настроении, наделать кучу ошибок и не исправиться, ничего не знать, ничем всерьез не интересоваться, никогда не жертвовать своим временем или комфортом для того, чтобы сделать что-то крутое. В сфере сервиса это в целом работает, но если я, например, буду лечиться или учиться, то выберу лучше пенсионерку с 40-летним стажем, чем красивого, но совершенно ненадежного «молодого специалиста».

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