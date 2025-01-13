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В Туле локализовали возгорание в военном госпитале

Правительство Тульской области: пожар в здании военного госпиталя локализован
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Телеграм-канал «Тула Жесть»

Возгорание в военном госпитале в Туле локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«Пожар локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара задействованы 22 единицы техники и 65 человек личного состава МЧС.

Пожар в военном госпитале в центре Тулы произошел днем 13 января. В здании частично обрушилась кровля.

В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении.

Никаких данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военные, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах.

Ранее стали известны подробности о пожаре в военном госпитале в центре Тулы.

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