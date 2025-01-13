Стали известны подробности о пожаре в военном госпитале в центре Тулы

Mash: пожар почти полностью уничтожил крышу и шпиль военного госпиталя в Туле

Крыша и шпиль военного госпиталя, расположенного в центре Тулы, оказались практически полностью уничтожены из-за возникшего в здании пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. К текущему моменту огонь перекинулся с третьего этажа здания на второй.

«Тушение осложняют межэтажные деревянные перекрытия. <...> Пожарным приходится выбивать стекла и доставать пластиковые предметы», — подчеркивается в материале.

Из текста следует, что сотрудникам профильных служб пришлось перекрыть расположенные у места ЧП улицы. Из-за этого в городе образовались девятибалльные автомобильные пробки.

Пожар в военном госпитале в центре Тулы произошел днем 13 января. В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении.

Никаких данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военные, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах.

Ранее в Москве пожарные спасли двух человек из загоревшегося многоэтажного дома.