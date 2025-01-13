Военных, находившихся в горящем в Туле госпитале, разместили в других больницах

Эвакуированные из горящего госпиталя в Туле военные размещены в других больницах

Все военнослужащие, проходившие лечение в горящем госпитале в Туле, разместили в других больницах. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время сотрудники МЧС России продолжают тушение пожара. В работе задействовали 22 единицы техники и 65 человек личного состава.

«Маршруты общественного транспорта временно изменены», — написал Миляев.

Пожар в здании госпиталя в Туле произошел днем 13 января. По данным экстренных служб, площадь огня достигла 900 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. Раненые в поликлинике не находились, подчеркнул источник.

В правительстве Тульской области сообщили, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправности электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал. В госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы, отметили власти.

Ранее очевидец рассказал о пожаре в госпитале Тулы, где лежали срочники.