В горящем военном госпитале в Туле частично обрушилась кровля

Тула Жесть: в горящем госпитале в Туле произошло частичное обрушение кровли

Из-за пожара в военном госпитале в Туле произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

Отмечается, что пожарные расчеты проливают горящее здание. На видео видно, как горит кровля здания, а также второй и третий этажи.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщал, что в здании военного госпиталя в Туле, где произошел пожар, проходили лечение военнослужащие-срочники.

По его словам, предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. В настоящее время на месте работают расчеты МЧС по Тульской области.

Согласно сообщению на сайте правительства Тульской области, из здания госпиталя эвакуированы 57 человек.

О пожаре в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в Туле, изначально сообщили местные жители. На опубликованных кадрах было видно, что огонь охватил верхний этаж здания.

Ранее сообщалось, что пожары в Лос-Анджелесе угрожают 8 млн человек.