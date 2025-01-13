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Названа предварительная причина пожара в госпитале в Туле

Пожар в здании госпиталя в Туле произошел из-за неисправности электропроводки
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Телеграм-канал «Тула Жесть»

Пожар в здании военного госпиталя в Туле, по предварительным данным, произошел из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

По данным правительства региона, в настоящее время спасатели эвакуировали из здания 57 человек. В результате происшествия никто не пострадал. В госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы, отметили власти.

«По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих», — говорится в сообщении.

Пожар в здании госпиталя в Туле произошел днем 13 января. Пожарные уже прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации возгорания.

По данным экстренных служб, площадь огня достигла 900 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. Раненые в поликлинике не находились, подчеркнул источник.

Ранее огонь, охвативший военный госпиталь в Туле, перекинулся на крышу.

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