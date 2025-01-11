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Временные ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Ижевска
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Depositphotos

Временные ограничения введены в аэропорту Ижевска, он не принимает и не отправляет рейсы, заявили в Росавиации. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Казани.

Также в аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. В аэропорту Ульяновска ограничения введены с 13:40 по московскому времени, в Самаре — с 14:00.

11 января в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на вылеты и прилеты. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы. Позднее ограничения были сняты. Утром 11 января в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также запрещались взлеты и посадки воздушных судов.

Также в калининградском аэропорту Храброво из-за снегопада и сильного ветра задержали 16 рейсов, при этом аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в аэропорту Сочи ввели план «Ковер».

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