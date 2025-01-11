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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
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AMilkin/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на вылеты и прилеты. Об этом представитель Росавиации сообщил в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — написал он.

По его словам, экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 8 января в аэропорту Саратова также вводились ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Прием и отправку самолетов также приостановили аэропорты в Казани, Нижнекамске и Ульяновске. В заявлении уточнялось, что соответствующее решение было принято ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в Саратовской области обломки сбитых беспилотников упали на промышленное предприятие.

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