В Калининграде задерживаются вылеты из-за непогоды

В аэропорту Калининграда из-за снегопада и сильного ветра задерживаются 16 рейсов

В калининградском аэропорту Храброво из-за снегопада и сильного ветра задерживаются 16 рейсов, при этом аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аэропорт «Храброво» работает штатно в сложных метеоусловиях. Возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия самолетов», — говорится в заявлении пресс-службы авиагавани.

Отмечается, что решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов по в Санкт-Петербург и Москву.

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