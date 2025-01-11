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В Калининграде задерживаются вылеты из-за непогоды

В аэропорту Калининграда из-за снегопада и сильного ветра задерживаются 16 рейсов
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Илья Питалев/РИА Новости

В калининградском аэропорту Храброво из-за снегопада и сильного ветра задерживаются 16 рейсов, при этом аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аэропорт «Храброво» работает штатно в сложных метеоусловиях. Возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия самолетов», — говорится в заявлении пресс-службы авиагавани.

Отмечается, что решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов по в Санкт-Петербург и Москву.

Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа из-за ограничения полетов в казанском аэропорту. 11 января в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты.

Ранее в аэропорту Сочи ввели план ковер.

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