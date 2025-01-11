В Калининграде задерживаются вылеты из-за непогоды

В калининградском аэропорту Храброво из-за снегопада и сильного ветра задерживаются 16 рейсов, при этом аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.
«Аэропорт «Храброво» работает штатно в сложных метеоусловиях. Возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия самолетов», — говорится в заявлении пресс-службы авиагавани.
Отмечается, что решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.
По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов по в Санкт-Петербург и Москву.
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