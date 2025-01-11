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В аэропорту Казани введены ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Казани введены ограничения на полеты
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

Отмечается, что ограничения вводятся с 15:05 по московскому времени.

Также в аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. В аэропорту Ульяновска ограничения введены с 13:40 по московскому времени, в Самаре — с 14:00.

11 января в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на вылеты и прилеты. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы. Позднее ограничения были сняты. Утром 11 января в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также запрещались взлеты и посадки воздушных судов.

Ранее в аэропорту Сочи ввели план ковер.

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