В аэропорту Сочи ввели план «Ковер»

В аэропорту с 19:32 мск введены временные ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в аэропорту Сочи введен план «Ковер». По предварительным данным, это связано с атакой беспилотников на регион.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Балаклавы и Инкермана были сбиты две воздушные цели. По словам главы региона, средства противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Саратовской области предотвратили атаку украинских БПЛА на аэродром.