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Аэропорты трех российских городов возобновили работу в штатном режиме

Росавиация: ограничения работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, авиагавани возобновили работу в штатном режиме в 8:30 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил Кореняко.

«В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель Росавиации.

Работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска ограничили примерно в 8:00 мск. Авиагавани временно не принимали и не отправляли рейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отмечал Кореняко.

Ранее самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау.

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