В двух аэропортах России ввели ограничения на взлет и посадку самолетов

В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах», — говорится в сообщении.

В аэропорту Ульяновска ограничения введены с 13:40 по московскому времени, в Самаре с 14:00.

11 января в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на вылеты и прилеты. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы. Утром того же дня в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также запрещались взлеты и посадки воздушных судов. Причины ограничений не уточнялись, однако сообщалось, что целью их ввода было обеспечение безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Сочи ввели план ковер.