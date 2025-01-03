AP: подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе служил на Украине

Подозреваемый в подрыве электрического пикапа Tesla Cybertruck рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе, 37-летний Мэттью Ливельсбергер, проходил службу на территории Украины. Об этом пишет Associated Press.

«Он служил в армии с 2006 года, продвигаясь по служебной лестнице, долгое время был в заграничных командировках, дважды отправлялся в Афганистан, служил на Украине, в Таджикистане, Грузии и Конго», — говорится в публикации.

Накануне шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл в ходе брифинга заявил, что подозреваемый в подрыве электромобиля служил в Германии в подразделении, в котором обучали украинских военнослужащих. Кроме того, на страницах Ливельсбергера в соцсетях нашли его фотографию в одежде с нацистской украинской символикой.

Tesla Cybertruck взорвался рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, 15 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США.