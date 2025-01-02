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СМИ узнали, что подорвавший Tesla в Лас-Вегасе поддерживал Украину

SHOT: подорвавший Tesla в Лас-Вегасе снялся в майке в поддержку Украины
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Sara Livelsberger/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подорвавший Tesla в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер несколько лет назад сфотографировался в майке в поддержку Украины, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, в 2016 году супруга мужчины выложила снимок, на котором он стоит рядом с ней в черной футболке, на которой красным написан проукраинский лозунг.

SHOT также утверждает, что Ливельсбергер служил на той же военной базе, что и исполнитель теракта в Новом Орлеане.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее сообщалось, что взрыв в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны.

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