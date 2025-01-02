Один человек погиб при взрыве электромобиля Tesla у башни Трампа

В Лас-Вегасе при взрыве электромобиля Tesla у башни Трампа погиб один человек

В Лас-Вегасе (штат Невада) при взрыве электрического пикапа Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel погиб один человек, семеро получили ранения. Об этом заявил глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семеро получили травмы в результате взрыва», — отметил он.

Макмэхилл уточнил, что перед взрывом из автомобиля шел дым.

Накануне издание Daily Mirror писало, что рядом с отелем в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Официальная причина происшествия остается неизвестной.

В конце ноября 2024 года сообщалось, что в окрестностях Сан-Франциско в американском штате Калифорния электромобиль Tesla Cybertruck врезался в дерево и загорелся. Полиция прибыла на место дорожно-транспортного происшествия через несколько минут после того, как iPhone пострадавшего отправил в департамент оповещение об аварии. Одного из людей, находившихся в электрокаре, спас очевидец. Трое остальных пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее компания Tesla в шестой раз за год отозвала Cybertruck.