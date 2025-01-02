Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США

Американский миллиардер Илон Маск после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla в Лас-Вегасе призвал к реформам в соцсети X.

«Необходима серьезная реформа в ФБР», — выразил мнение основатель компаний Space X и Tesla.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Нью-Йорке полицейские перекрыли подходы к небоскребу Трампа.