В США раскрыли связь подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у башни Трампа служил в группе, обучающей ВСУ

Подозреваемый в подрыве электрического пикапа Tesla Cybertruck рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе служил в Германии в подразделении, в котором обучали украинских военнослужащих. Об этом заявил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

В Германии мужчина служил в десятой группе специального назначения, а ранее — в Национальной гвардии и армейском резерве, отметил шериф. Преступником оказался 37-летний американец Мэттью Ливельсбергер. Он был действующим военным, служившим на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Агентство уточнило, что десятая группа специального назначения армии США занимается подготовкой украинских военнослужащих. Кроме того, на страницах Ливельсбергера в соцсетях нашли его фотографию в одежде с нацистской украинской символикой.

Tesla Cybertruck взорвался рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее политолог Эрл Расмуссен допустил связь между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане.