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На территории Кремля в Казани наблюдается задымление

В Казани произошло задымление на территории Кремля

В Казани наблюдается задымление на территории кремля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказывают очевидцы, к Казанскому кремлю подъехали шесть пожарных машин. Всех посетителей попросили покинуть территорию. Причина задымления пока неизвестна.

Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. В пресс-службе МЧС РФ заявили, что огонь охватил третий этаж комплекса и крышу. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, предварительная причина ЧП — взрыв газового баллона. По словам источника агентства, оборудование могло находиться в одном из кафе на фудкорте.

Вечером 18 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре. На территорию обители заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.

Вскоре пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры локализовали, затем — полностью ликвидировали. По данным МЧС, горело межъярусное перекрытие. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Мюнхене загорелся дом престарелых.

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