В Мюнхене загорелся дом престарелых

Bild: в Мюнхене произошел пожар в доме престарелых, семь человек пострадали

Пожар произошел в доме для престарелых в Мюнхене, горит крыша здания. Об этом сообщила газета Bild.

В настоящий момент горит верхний этаж здания и колокольня. Пожарные эвакуировали около 60 человек из здания, пострадали семь человек.

23 декабря на 1-й Горловской улице в Москве загорелся склад с пластиковой продукцией. Здание находится на территории производственного комплекса, при этом площадь пожара составила 300 квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ уточняли, что огонь охватил двухэтажную постройку.

За день до этого в Иркутске произошел крупный пожар в одном из производственных зданий. Пламя распространилось на площади 2,4 тыс. квадратных метров. К тушению огня привлекли 33 специалиста и 11 единиц техники.

Ранее в Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки.