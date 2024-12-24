Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мюнхене загорелся дом престарелых

Bild: в Мюнхене произошел пожар в доме престарелых, семь человек пострадали
close
karlkeim_/X

Пожар произошел в доме для престарелых в Мюнхене, горит крыша здания. Об этом сообщила газета Bild.

В настоящий момент горит верхний этаж здания и колокольня. Пожарные эвакуировали около 60 человек из здания, пострадали семь человек.

23 декабря на 1-й Горловской улице в Москве загорелся склад с пластиковой продукцией. Здание находится на территории производственного комплекса, при этом площадь пожара составила 300 квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ уточняли, что огонь охватил двухэтажную постройку.

За день до этого в Иркутске произошел крупный пожар в одном из производственных зданий. Пламя распространилось на площади 2,4 тыс. квадратных метров. К тушению огня привлекли 33 специалиста и 11 единиц техники.

Ранее в Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами