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Названа предварительная причина взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Предварительной причиной взрыва назвали газовый баллон в ТЦ во Владикавказе

По предварительным данным, причиной ЧП в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе мог стать взрыв газового баллона на фудкорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительная причина взрыва — газовый баллон, который мог находиться в кафе на фудкорте», — поделился источник агентства.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел утром 25 декабря. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали шесть человек.

По словам очевидцев, на четвертом этаже здания произошел пожар, выбило окна. Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

24 декабря сообщалось, что в торговом центре «Слава», расположенном в подмосковном городе Серпухове, произошло задымление внутри МФЦ из-за взрыва фейерверка. Из комплекса эвакуировали посетителей.

Ранее в Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка.

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Взрыв в ТЦ во Владикавказе
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