Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры локализовали

МЧС РФ: пожар на колокольне в Сергиевом Посаде локализовали

close
Николай Хижняк/РИА Новости

Пожарные локализовали возгорание в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что в Троице-Сергиевой лавре загорелась крыша второго яруса. Пожар на 10 «квадратах» локализовали 25 сотрудников и пять машин.

Вечером в среду, 18 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре.

По информации в Telegram-канале репортера Андрея Трофимова, в лавру заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.

В начале ноября на Тверском бульваре в Москве произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, в доме загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно покинули задымленную квартиру. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Балашихе произошел сильный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами