Пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры локализовали

Пожарные локализовали возгорание в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что в Троице-Сергиевой лавре загорелась крыша второго яруса. Пожар на 10 «квадратах» локализовали 25 сотрудников и пять машин.

Вечером в среду, 18 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре.

По информации в Telegram-канале репортера Андрея Трофимова, в лавру заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.

В начале ноября на Тверском бульваре в Москве произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, в доме загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно покинули задымленную квартиру. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Балашихе произошел сильный пожар.