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В Троице-Сергиевой лавре произошел пожар

В подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре

В подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сергиев Посад Life».

Журналисты уточнили, что визуально дым идет с перекрытия первого яруса колокольни.

По информации в Telegram-канале репортера Андрея Трофимова, сейчас в лавру заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.

В ночь на 17 декабря сообщалось, что в Калининграде сотрудники МЧС России предотвратили угрозу взрыва при пожаре в многоквартирном доме на улице Алтайской. Для ликвидации возгорания привлекли 16 специалистов и пять единиц техники. Пожар потушили на площади 240 квадратных метров, добавили в МЧС.

В начале декабря сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика — нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения.

Ранее в Бурятии загорелось здание школы.

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