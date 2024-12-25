Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В торговом центре во Владикавказе после взрыва начался пожар

МЧС: в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел пожар площадью 800 «квадратов»

Пожар произошел в одном из торговых центров (ТЦ) в городе Владикавказе, расположенном в Республике Северная Осетия — Алания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что возгорание зафиксировали в комплексе «Алания Молл». Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж здания.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — добавили в ведомстве.

До этого Telegram-канал «ЧП / Владикавказ» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в торговом центре произошел взрыв.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной взрыва в «Алании Молл» послужила утечка бытового газа. Журналисты утверждают, что в результате ЧП пострадали шесть человек.

23 декабря в городе Ленске в Республике Саха (Якутия) загорелся торговый центр «Светофор». Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, к ликвидации пламени привлекли 45 сотрудников экстренных служб и восемь единиц специальной техники. Предварительной, причиной пожара в ТЦ стало короткое замыкание электрооборудования.

Ранее в Белоруссии в результате пожара в торговом комплексе пострадали 10 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами