В торговом центре во Владикавказе после взрыва начался пожар

МЧС: в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел пожар площадью 800 «квадратов»

Пожар произошел в одном из торговых центров (ТЦ) в городе Владикавказе, расположенном в Республике Северная Осетия — Алания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что возгорание зафиксировали в комплексе «Алания Молл». Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж здания.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — добавили в ведомстве.

До этого Telegram-канал «ЧП / Владикавказ» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в торговом центре произошел взрыв.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной взрыва в «Алании Молл» послужила утечка бытового газа. Журналисты утверждают, что в результате ЧП пострадали шесть человек.

23 декабря в городе Ленске в Республике Саха (Якутия) загорелся торговый центр «Светофор». Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, к ликвидации пламени привлекли 45 сотрудников экстренных служб и восемь единиц специальной техники. Предварительной, причиной пожара в ТЦ стало короткое замыкание электрооборудования.

Ранее в Белоруссии в результате пожара в торговом комплексе пострадали 10 человек.