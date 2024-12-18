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Пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры ликвидирован

Спасатели потушили пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры

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Телеграм-канал Сергиев Посад Life

Сотрудники МЧС России потушили пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.

Как рассказал находящийся на месте событий заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Павел Бронников, сообщение о возгорании колокольни поступило в службу 112 в 19:09 мск.

По данным МЧС, горело межъярусное перекрытие. Пострадавших в результате происшествия нет.

В ночь на 17 декабря пожар произошел в здании школы в селе Тохой в Бурятии. Местные жители пытались самостоятельно сдержать распространение огня до прибытия сотрудников МЧС. Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 400 квадратных метров.

Сообщалось также, что в Калининграде сотрудники МЧС России предотвратили угрозу взрыва при пожаре в многоквартирном доме на улице Алтайской. Для ликвидации возгорания привлекли 16 специалистов и пять единиц техники. Пожар потушили на площади 240 квадратных метров, добавили в МЧС.

Ранее в Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь».

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