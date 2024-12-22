В Казани пожарный закрыл собой от дрона мать с младенцем

Пожарный МЧС Руслан Щукин, принимавший участие в эвакуации жителей после атаки беспилотными летательными аппаратами в Казани, спас девочку по имени Весна и ее мать Адель Искандарову. Об этом сообщили в МЧС России.
Руслан не считает себя героем.
«Наша служба – это наше призвание», – сказал он.
Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.
В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.
Ранее власти Казани сообщили, что третий беспилотник во время атаки сбили полицейские.