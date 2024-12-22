В Казани пожарный закрыл собой от дрона мать с младенцем

Пожарный МЧС Щукин спас мать с девочкой при эвакуации после атаки БПЛА в Казани

Пожарный МЧС Руслан Щукин, принимавший участие в эвакуации жителей после атаки беспилотными летательными аппаратами в Казани, спас девочку по имени Весна и ее мать Адель Искандарову. Об этом сообщили в МЧС России.

Руслан не считает себя героем.

«Наша служба – это наше призвание», – сказал он.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее власти Казани сообщили, что третий беспилотник во время атаки сбили полицейские.