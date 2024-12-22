Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани полицеские сбили беспилотник во время атаки ВСУ

Власти Казани сообщили, что третий беспилотник во время атаки сбили полицейские
close
Телеграм-канал «Baza»

В Казани во время атаки беспилотников полицейские сбили один дрон с помощью автоматического оружия. Об этом во время собрания оперштаба заявил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин, его слова приводит «Вечерняя Казань».

По его словам, БПЛА летел к жилому дому в ЖК «Лазурные небеса».

«Не могу не отметить действия сотрудников полиции, батальона по массовым мероприятиям УВД города Казани, которые предотвратили третье поражение этого здания. Было видно, что летит — и уже должен был взорваться именно в том месте, где работали пожарные», — заявил он.

По словам Чанкина, полицейские оперативно приняли решение поразить дрон с помощью автоматического оружия. Он добавил, что благодаря их действиям БПЛА потерял управление. Начальник исполкома подчеркнул, что пожарные работали на месте происшествия несмотря на то, что в здании был неразорвавшийся снаряд.

21 декабря по Казани ударили беспилотники. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Это была первая атака БПЛА на Казань, прежде дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее в Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА.

Все новости на тему:
ВСУ ударили по Казани дронами
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами