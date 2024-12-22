В Казани полицеские сбили беспилотник во время атаки ВСУ

Власти Казани сообщили, что третий беспилотник во время атаки сбили полицейские

В Казани во время атаки беспилотников полицейские сбили один дрон с помощью автоматического оружия. Об этом во время собрания оперштаба заявил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин, его слова приводит «Вечерняя Казань».

По его словам, БПЛА летел к жилому дому в ЖК «Лазурные небеса».

«Не могу не отметить действия сотрудников полиции, батальона по массовым мероприятиям УВД города Казани, которые предотвратили третье поражение этого здания. Было видно, что летит — и уже должен был взорваться именно в том месте, где работали пожарные», — заявил он.

По словам Чанкина, полицейские оперативно приняли решение поразить дрон с помощью автоматического оружия. Он добавил, что благодаря их действиям БПЛА потерял управление. Начальник исполкома подчеркнул, что пожарные работали на месте происшествия несмотря на то, что в здании был неразорвавшийся снаряд.

21 декабря по Казани ударили беспилотники. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Это была первая атака БПЛА на Казань, прежде дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее в Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА.