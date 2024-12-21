В аэропорту Ижевска сняли ограничения

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один рейс, следовавший в столицу Удмуртии.
В субботу ограничения также вводились в аэропорту Саратова Гагарин.
Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.
В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.
Ранее в Казани эвакуировали несколько школ после атак беспилотников.