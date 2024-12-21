В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один рейс, следовавший в столицу Удмуртии.

В субботу ограничения также вводились в аэропорту Саратова Гагарин.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее в Казани эвакуировали несколько школ после атак беспилотников.