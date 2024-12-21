В Казани эвакуировали несколько школ после атак беспилотников

В Казани эвакуировали несколько школ после атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.

«Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы», — говорится в сообщении.

В мэрии заверили, что в целях обеспечения безопасности детей не выпустят из убежищ до тех пор, пока не будут даны соответствующие указания.

Если появится необходимость забрать детей из школы, родителям сообщат об этом по телефону, добавили в казанской администрации.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что около 7:50 мск в Татарстане сработали системы противовоздушной обороны. В результате они сбили один дрон самолетного типа.

По данным Telegram-канала SHOT, украинский дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Речь идет о жилом комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

Спустя некоторое время второй дрон атаковал жилой многоэтажный дом в Казани во время эвакуации людей.

Ранее временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани в связи с атакой БПЛА.