Все больницы Казани после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили журналистам в Минздраве Татарстана, передает ТАСС.

«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — сказали в министерстве.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее следовавшие в Казань самолеты сели в Самаре.