Следовавшие в Казань самолеты сели в Самаре

Следовавшие в Казань рейсы из Кемерово и Душанбе сели в аэропорту Самары

Самолеты, летевшие в Казань из Кемерово и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее военкор заявил, что Украина применила тактику «двух дронов» при атаке на Казань.