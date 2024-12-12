Шииты, алавиты и христиане бегут из Сирии в Ливан из-за опасений возможных преследований со стороны пришедшей к власти вооруженной оппозиции, среди сторонников которой есть радикалы-исламисты. Об этом пишет Sputnik Армения.

Сообщается, что беженцы призывают международные организации и Иран оказать им срочную помощь.

До этого власти Германии приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее сообщалось, что РФ близка к соглашению с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.