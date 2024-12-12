«Буллит и матерится»: оценки за поведение в школах приравняли к защите учителей

В российские школы вернутся оценки за поведение учащихся. Это поможет защитить учителей, так как действующих сегодня законов не хватает, чтобы повлиять на хулиганов. Об этом в беседе с 360.ru заявила лауреат всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юлия Капалкина.

Оценка за поведение, которая может отразиться на судьбе учащихся, просто необходима, так как она поможет выстроить барьер между педагогом, школьником и его родителями, которые сегодня бросаются на защиту своих детей, даже если те объективно не правы – к примеру, буллят, мучают одноклассников, матерятся на учителей.

«Для чего мы это делаем и на что будет влиять эта оценка? Это может быть подспорьем для того, чтобы защитить педагога», — пояснила Капалкина.

Она подчеркнула, что действующих сегодня законов не хватает, чтобы повлиять на распоясавшихся учеников, защитить честь и достоинство учителей. Иногда их унижают даже публично, а родители никак не стараются повлиять на ребенка. В итоге дети чувствуют себя безнаказанными, подчеркнула эксперт. Она назвала отметку за поведение инструментом решения проблем и воздействия на неформальных лидеров буллинга, которые накаляют обстановку в школе.

Напомним, еще в марте глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуть оценку за поведение в школы, причем сделать так, чтобы она влияла на баллы по ЕГЭ. Позднее возродить систему отметок за поведение призвал также председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, объяснив это тем, что дети в школах должны учиться себя вести и коммуницировать с другими людьми.

На днях президент России Владимир Путин заявил, что если в России вернут оценку за поведение, она должна быть равноценной другим оценкам и на что-то влиять.

Ранее в Госдуме оценили идею ввести оценки за поведение в школах.