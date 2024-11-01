В российские школы хотят вернуть систему оценок за поведение

В российских школах нужно возродить систему оценок за поведение. Это важно, так как в образовательных учреждениях учащиеся должны получать не только новые знания, но и учиться себя вести и коммуницировать с другими людьми, убежден депутат МО Санкт-Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее обращение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем письме депутат посетовал, что в 90-е годы школы стали лишать воспитательных функций. При этом именно там дети получают навыки коммуникации с обществом, поэтому образовательные учреждения должны продолжить заниматься их воспитанием, подчеркнул Ветров.

Хорошие оценки за поведение детям депутат призвал выставлять за надлежащий внешний вид, отсутствие прогулов и вредных привычек, а также вежливость в общении с педагогами и сверстниками.

Напомним, также Ветров призвал отказаться от заданий на дом и внедрения в учебный процесс сложных предметов в первые учебные дни сентября. Он подчеркнул, что это и без того стрессовый период для учащихся, и лишняя нагрузка в это время приведет к отторжению обучения.

Ранее сообщалось, что в российских школах хотят ввести уроки по плаванию.