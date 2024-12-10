Путин оценил возможность возвращения оценок за поведение в школах

В том случае, если в России вернут оценку за поведение, она должна быть равноценной другим оценкам. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого ведется на сайте Кремля.

«Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками», — заявил он.

По словам российского лидера, окончательного решения по данному вопросу нет. Путин подчеркнул, что при возвращении оценки за поведение она должна на что-то влиять.

До этого депутат МО Санкт-Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в российских школах нужно возродить систему оценок за поведение. Это важно, так как в образовательных учреждениях учащиеся должны получать не только новые знания, но и учиться себя вести и коммуницировать с другими людьми, убежден он. Соответствующее обращение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Ранее был назван способ повысить шансы ребенка на хорошие оценки в школе.