В российские школы хотят вернуть оценку за поведение

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев собирается обсудить со специалистами возможность вернуть в школы оценку за поведение, которая может влиять на баллы по ЕГЭ. Об этом он заявил на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования, посвященном реализации поручений президента в этой сфере, сообщает газета «Коммерсантъ».

Глава рабочей группы, детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода ранее организовала по этой теме опрос педагогов. Исследование показало, что наставники нередко сталкиваются с унижением, оскорблениями, хамством и различными издевательствами со стороны учеников, которые еще и выкладывают это в интернет, а у «педагогов нет инструментов приструнить хулиганов», рассказал Фадеев.

По его словам, в связи с этим на встрече, в частности, было предложено вернуть оценку за поведение, вплоть до снижения баллов на ЕГЭ.

«Если за ГТО и волонтерство баллы добавляют, то почему бы со злостных хулиганов эти баллы не снимать», — сказал Фадеев.

Он добавил, что обсудит это предложение с педагогами, психологами и другими экспертами на конференции, которую в ближайшее время проведет СПЧ.

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