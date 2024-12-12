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В Госдуме оценили идею ввести оценки за поведение в школах

Депутат Вассерман поддержал идею ввести оценки за поведение в школах

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Shutterstock

Возвращение оценок за поведение в российских школах может принести пользу, однако в Госдуме это предложение пока не обсуждалось. Об этом «Москве 24» рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По его словам, прежде чем вносить такие изменения, нужно будет заново разработать критерии выставления таких оценок. В работе должны будут участвовать педагоги, психологи и другие специалисты, считает депутат. Он добавил, что соответствующий законопроект вряд ли смогут подготовить в ближайшее время.

«Относительно учебы, результаты по ЕГЭ — совершенно другое. Конечно, если человек в школе ведет себя плохо, он, скорее всего, и учится соответствующе и не сосредоточен, но эта связь косвенная. Вероятно, по оценкам за поведение сам ученик сможет лучше понимать самого себя», — добавил Вассерман.

Президент РФ Владимир Путин до этого говорил, что в том случае, если в России вернут оценку за поведение, она должна быть равноценной другим оценкам. По словам российского лидера, окончательного решения по данному вопросу нет. Путин подчеркнул, что при возвращении оценки за поведение она должна на что-то влиять.

Ранее Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению.

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