В Сирии снесли еще один памятник отцу Асада

В городе Хомсе в центре западной Сирии снесли еще одну статую бывшего президента Хафеза Асада — отца нынешнего главы государства Башара Асада. Видео с моментом сноса памятника опубликовали в соцсетях очевидцы.

На видео видно, как несколько человек под одобрительные возгласы толпы тянут веревку, привязанную к белому памятнику, пока тот не свалился.

До этого другой памятник Хафезу Асаду снесли жители города Джарамана, который находится в 3 км от Дамаска и считается одним из его районов. В этом районе живут друзы (одна из народностей Сирии), которые во время предыдущих боевых действий правительственной армии с оппозиционными силами были на стороне Асада.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент страны Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. Как пишет агентство, командование армии Сирии объявило, что правление «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть в стране мирным путем.

Ранее российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления.