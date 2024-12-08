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Глава правительства Сирии сообщил о готовности передать власть мирным путем

Al Arabiya: глава правительства Сирии заявил о готовности мирно передать власть

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AP

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Об этом передает Al Arabiya.

Глава сирийского правительства призвал сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех». Он подчеркнул, что останется в Дамаске, чтобы обеспечить работу государственных институтов.

Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.

По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. По данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Saudi Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то же время, когда поступило сообщение о захвате столицы повстанцами.

Кроме того, телеканал Al Mayadeen передавал, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс. Как писала газета The Wall Street Journal 7 декабря, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.

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