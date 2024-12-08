Российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления

Город Дамаск в Сирии пал без сопротивления. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ключевые объекты инфраструктуры, включая здания силовых структур, ведущих средств массовой информации, учреждения пенитенциарной системы, занимают вооруженные люди», — написал он.

Котенок подтвердил информацию, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска.

По информации журналистов, вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне правительственная армия выводит свои силы из столицы.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.