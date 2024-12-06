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Сирийские террористы захватили два крупных населенных пункта

Сирийские террористы захватили два населенных пункта между Хамой и Хомсом

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Mahmoud Hassano/Reuters

Отряды террористических группировок захватили крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс. Об этом сообщает сирийское радио Sham FM.

«Боевики «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) вошли в города Растан и Талиьбисе на севере провинции Хомс без боевого сопротивления», — сообщили в эфире.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

5 декабря сообщалось, что солдаты армии Сирии отступили за пределы Хамы, в который зашли боевики террористических организаций. В свою очередь глава Минобороны Сирии сообщил, что отвод войск из города Хама осуществлен ради мирных жителей.

Ранее FT раскрыла подробности наступления повстанцев в Сирии.

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