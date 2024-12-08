Reuters: президент Сирии вылетел из Дамаска

Президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных офицера армии.

По данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Saudi Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то же время, когда поступило сообщение о захвате столицы повстанцами.

Первоначально самолет летел в сторону прибрежного региона Сирии, затем резко развернулся и несколько минут летел в противоположном направлении, после чего исчез с карты, отмечает CNN.

В столице Сирии не было признаков развертывания армии. Тысячи людей на автомобилях и пешком собрались на главной площади Дамаска, размахивая руками и скандируя: «Свобода!», пишет издание со ссылкой на очевидцев.

Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.

Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщает, что в столице слышны звуки взрывов.

Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

Кроме того, телеканал Al Mayadeen передавал, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс. Как писала газета The Wall Street Journal 7 декабря, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.