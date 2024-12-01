В Тбилиси под ногами фотографа взорвалась петарда

Фотокорреспондент Первого канала Грузии Ираклий Геденидзе получил травму в результате разгона антиправительственного митинга у здания парламента страны. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Ираклий Геденидзе работал в окрестностях отеля «Тбилиси Марриотт», когда получил травму. Вероятно, его ударило пиротехникой в ногу», — говорится в публикации.

Фотографу оказала помощь бригада скорой медицинской помощи. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное, он продолжает работать, добавили на телеканале.

МВД Грузии подчеркивало, что протест участников митинга вышел за рамки закона и принял насильственный характер. В частности, протестующие устроили пожар в здании парламента, а также забросали петардами сотрудников спецназа.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее более сотни человек задержали на протестах в Тбилиси.