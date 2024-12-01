МВД Грузии: акция у парламента в Тбилиси полностью вышла за рамки закона

Грузинское МВД заявило, что протест участников митинга у здания парламента в центре Тбилиси принял совершенно насильственный характер, полностью выйдя за рамки закона.

«Участники митинга имеют полную возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако общественность по различным телетрансляциям ясно видит, что собравшиеся массово нарушают общественный порядок», — отметили в ведомстве.

Там утверждают, что митингующие бросали в сторону здания пиротехнику, повредили окна рабочих помещений на его парадном и боковых фасадах камнями и иными предметами. В нескольких помещениях законодательного органа произошел пожар после попадания легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, периодически протестующие пытаются сломать ворота и прорваться во двор парламента. При строительстве искусственных заграждений они также повредили имущество муниципалитета, а из-за броска петарды ожоги получил один полицейский.

Протесты в республике после заявления властей о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз продолжаются уже третий день и становятся все ожесточеннее: митингующие соорудили баррикады и бросают петарды в спецназ, в здании парламента разбили окна. За время акций задержали больше сотни человек, в том числе восемь россиян. Грузинский президент Саломе Зурабишвили 30 ноября отказалась покидать должность после истечения полномочий. Она заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать нового лидера. Зурабишвили поддержала протестующих против решения правящей партии «Грузинская мечта» заморозить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

Ранее на фоне протестов подал в отставку четвертый посол Грузии.