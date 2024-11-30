В Тбилиси демонстранты устроили пожар в здании парламента

В Тбилиси участники антиправительственного митинга устроили пожар в здании грузинского парламента. Об этом передает ТАСС.

Причиной пожара мог стать взрыв петарды, залетевшей в окно здания, отмечает агентство. Информации о пострадавших в результате возгорания на данный момент нет.

Незадолго до этого МВД Грузии сообщило, что митингующие разбили около десяти окон на фасаде здания парламента. Кроме стекол, демонстранты при помощи камней и других предметов повредили железные ограждения здания законодательного органа.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Грузии пообещал не допустить повторения «майдана».